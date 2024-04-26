Сбер подарил Орлу умный светомузыкальный фонтан

Фонтанный комплекс на воде выпускает в небо 130 струй высотой до 35 метров и создаёт удивительные лазерные шоу.

Он разместился в историческом центре города на подвижной плавающей платформе у слияния двух рек — Оки и Орлика, — напротив Детского парка и парка «Орловская крепость». Именно здесь осенью 1566 года по указу Ивана Грозного был заложен Орловский кремль — деревянная крепость для охраны южных границ Московского государства.

В масштабном фонтанном комплексе — 80 метров в длину и 20 метров в ширину — применены новейшие технологические решения.

Фонтан будет работать в тёплое время года, радуя гостей и жителей города своей красотой.

Строя фонтаны, Сбер вносит вклад и в ESG-повестку. Так, насосы объекта в Орле очищают воду от механических примесей, энергопотребление максимально оптимизировано. Также фонтан оснащён специальной защитной системой, которая способствует сохранению биоресурсов водоёма.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Я впервые в Орле, и то, что я вижу, впечатляет. У вас потрясающий город. Хочу сказать большое спасибо команде губернатора. С момента, когда мы приняли решение начать строительство фонтана, до момента, когда все вопросы были решены и всё было готово, прошли рекордные сроки.



Я благодарен всей команде Сбера, большой команде строителей, всем, кто здесь работал и создавал этот объект. За этим стоит огромный труд. Что мы создаём? Конечно, не просто фонтан. Мы дарим людям впечатление и вдохновение, чтобы творить добрые дела во благо своей родины и других людей. Мы дарим впечатление нашим детям, чтобы они сохранили их в своей душе и могли создавать новые, совершенно неподражаемые объекты, делающие нашу страну и её города ещё лучше. Ведь большего счастья, большего служения нельзя придумать, чем служение людям».

Фонтан в Орле стал уже двадцать шестым в череде интерактивных водных комплексов Сбера.

ИА «Орелград»