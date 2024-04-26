В Орле на Каховке высадили 9,5 тысяч тюльпанов

В «Спецавтобазе» просят горожан относиться к цветам бережно.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Цветы посадили на Брестской улице у памятника Героям Гражданской войны, а также у арт-объекта «Птица Орёл». Тюльпаны имеют разнообразную окраску.

«Уважаемые орловцы! Давайте ценить труд тех, кто ежедневно старается украсить наш родной Орёл. Не нужно рвать цветы, выкапывать их для своих участков, топтать благоустроенные клумбы!» – высказалась начальник участка по зелёным насаждениям МБУ «Спецавтобаза» Татьяна Можина.

Ранее в областном центре посадили виолы у стелы «400 лет Орлу» и в сквере имени Бунина.

ИА «Орелград»