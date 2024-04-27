Фонду развития промышленности уточнили условия поддержки

Порядок субсидирования нацпроекта «Производительность труда» уточнён.

Правительство Орловской области внесло изменения в «Порядок предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, функции и полномочия учредителя в отношении которой осуществляет департамент промышленности и торговли». Субсидии положены на достижение запланированных результатов национального проекта «Производительность труда». Получателем субсидии является некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Орловской области», структурным подразделением которой является Региональный центр компетенций в сфере повышения производительности труда Орловской области.

Новые условия регламентируют оказание господдержки в случае реорганизации Фонда в форме его слияния с другой организацией, присоединения к нему другой организации или его собственного преобразования. В этом случае потребуется заключение дополнительного соглашения Фонда с департаментом, где будут указаны реквизиты нового юрлица. В случае реорганизации Фонда в форме разделения или выделения из него другой организации, а также при его ликвидации основное соглашение с департаментом на предоставление субсидии должно быть расторгнуто. А сам Фонд в этом случае будет обязан вернуть в казну региона неиспользованный остаток субсидии.

Фонд был создан для содействия реализации государственной промышленной политики. Через него транзитом предоставляется финансовая и информационно-консультационная поддержка промышленникам. В частности, региональный Фонд совместно с Федеральным фондом развития промышленности предоставляет займы на срок до 5 лет по льготной ставке на реализацию программ «Проекты развития» и «Комплектующие изделия». В данном случае 70 процентов средств являются федеральными, а 30 процентов – региональными.

Согласно открытым данным, в 2023 году Фондом развития промышленности Орловской области было выдано шесть льготных займов на общую сумму 137 миллионов рублей, из которых 77,3 миллиона рублей составили собственные средства Фонда, а 59,7 миллиона были дополнительно привлечены в рамках двух совместных займов с федеральным Фондом развития промышленности.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» на территории Орловской области реализуется проект «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях». К участию в нем привлечено 40 промышленных организаций региона. Около 340 их сотрудников уже прошли обучение инструментам внедрения бережливых технологий. За три года реализации регионального проекта более 70 процентов предприятий – участников нацпроекта достигли ежегодного 5-процентного прироста производительности труда при плановом показателе в 50 процентов.

«Улучшение показателей производительности труда обеспечивает получение предприятиями экономического эффекта (прибыли) от внедренных мероприятий национального проекта, – отметил, например, в своем итоговом докладе региональный бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин. – На ряде предприятий данный показатель превысил 30 миллионов рублей. В целом в 2023 году рост прибыли за счет внедрения мероприятий национального проекта уже получен 17 предприятиями».

ИА «Орелград»