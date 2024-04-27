В дороги Орла вложат еще 16 миллиардов рублей

Средства будут потрачены в рамках адресной инвестиционной программы.

Мэр Орла Юрий Парахин в новой редакции утвердил паспорт муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа на 2024-2028 годы». Также он утвердил перечень ее основных мероприятий. Ответственным исполнителем является городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Соисполнителями станут МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

Основная цель программы: создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышения качества жизни населения города Орла. В частности, планируется повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной и инженерной инфраструктуры, развитие дорожно-транспортной сети в соответствии с потребностями экономического развития региона.

Общий объем финансирования на 2024-2028 годы прогнозируется в сумме 16,914 миллиарда рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 11,832 миллиарда рублей; за счет средств бюджета Орловской области – 4,016 миллиарда рублей; за счет средств бюджета города Орла – 417,574 миллиона рублей. Непосредственно в 2024 году объем финансирования составит 2,598 миллиарда рублей. Город ожидает из федерального бюджета 1,118 миллиарда и из областной казны 1,312 миллиарда, а сам обещает вложить 167,915 миллиона рублей.

В программу, в частности, включены расходы на проектирование строительства улично-дорожной сети местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе, строительство объекта «Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до улицы Раздольной», строительство объекта «Улица Витольда Почернина на участке от улицы Зеленина в микрорайоне «Зареченский» до улицы Царев Брод в поселке Орлик Образцовского сельского поселения» и др.

По итогам реализации программы городские власти ожидают добиться повышения эффективности использования городских территорий, сохранения и увеличения многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, уменьшения доли физически амортизированных и морально устаревших объектов, а также повышения инвестиционной привлекательности города Орла.

ИА «Орелград»