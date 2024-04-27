За трудоустройством подростков проследит уполномоченный

В Орловской области стартовала кампания по временной занятости подростков.

В 2024 году в Орловской области планируется трудоустроить 2875 подростков, причем кампания по временной занятости подростков уже стартовала. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. Так, школы Мценска и Мценского района подписали договор с центром занятости на трудоустройство учеников уборщиками и рабочими, уже работают 35 подростков. В Колпне районная и поселковые администрации сами выступили в качестве работодателей и наняли 55 подростков для благоустройства территорий. Также юные рабочие уже начали трудиться в Ливнах и Орловском муниципальном округе.

«В Орле экологические отряды заработают ближе к лету, – уточнили в пресс-службе губернатора. – Ведутся переговоры с администрацией сети орловских кафе и производственных предприятий. Уже сейчас подписан договор с одним из предприятий, специализирующимся на производстве сувенирно-рекламной продукции, о выделении свободных рабочих мест для трудоустройства подростков сборщиками на летний период».

Для трудоустройства несовершеннолетний должен быть зарегистрирован на единой цифровой платформе «Работа в России». После поступления заявки его пригласят в центр занятости населения. Кстати, во всех ЦЗН установлены гостевые компьютеры. В случае необходимости консультант поможет зарегистрироваться на цифровой платформе. За трудоустройством подростков проследит региональный уполномоченный по защите прав детей Константин Домогатский – в рамках карты действий уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Ранее в этом году правозащитник провел рабочую встречу с руководителями центров занятости населения Советского района и Орловского муниципального округа, которые являются одними из самых крупных в регионе. Как следует из информации на сайте уполномоченного, обсуждались вопросы заинтересованности работодателей при приеме на работу подростков и интереса самих подростков в трудоустройстве.

Константин Домогатский отметил по итогам встречи: «К сожалению, сегодня мы отмечаем, что вакансий для подростков недостаточно. Большинство работодателей не стремятся предлагать им работу. Причин на это много. В 2023 году мы столкнулись в своей работе и с фактами нарушения трудовых прав несовершеннолетних в части допуска ребенка до выполнения своих трудовых обязанностей без оформления трудового договора. Мы сейчас внимательно анализируем выявленные проблемы и будем вместе с экспертным сообществом, родителями, представителями бизнеса и власти предлагать пути их решения».

ИА «Орелград»