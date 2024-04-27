На Орловщине из расписания исключат несколько электричек

27.4.2024 | 13:00 Новости, Транспорт

Изменения вводятся в связи с майскими праздниками.

Фото: ИА “Орелград”

Поезда №6361/6362 «Ливны – Курск» и №6505/6506 «Колпны – Курск» проследуют по маршруту 1 и 12 мая, а завтра, 28 апреля, будут выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее уточнять изменения в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».

Кроме того, ознакомиться с расписанием можно на всех вокзалах и станциях Орловско-Курского региона Московской железной дороги.

ИА «Орелград»


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