Депутат заявил, что Орёл превращается в деревню

27.4.2024 | 13:40 Закон и порядок, Новости

Ивана Дынковича огорчила шаурма у кинотеатра «Современник».

Фото: vk.com/idynkovich

Зампред областного совета и глава одного из комитетов (по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству) раскритиковал в соцсетях состояние «Современника», а также площадей, расположенных по соседству. Главная претензия – в том, как бизнесмены, арендующие помещения и землю, распоряжаются своими возможностями.

«Примеров такого хамского отношения к орловчанам со стороны собственника и арендаторов в Орле немного», – заметил Дынкович.

«Такие «бизнесмены», а попросту вандалы, портят всё, что сделано для людей, и превращают Орёл в деревню. Считаю, что торговля должна вестись там, где она нужна жителям, а не там, где это можно впихнуть всем назло», – высказался депутат.

Наибольшее возмущение у Дынковича вызвала палатка с мясной продукцией, расположенная у кинотеатра. «Шаурму там лучше не есть, потому как можно сильно огорчиться через два часа после такой сомнительной «вкусняшки»», – отметил народный избранник. Дынкович рассказал, что высказал свои претензии представителю данной торговой организации, но не нашёл полного понимания.

Депутат пообещал держать вопрос на контроле и добиваться восстановления закона и порядка. Напомним, сегодня на «Орёлграде» вышел обзорный авторский материал о настоящем дне зданий, где размещались первые кинотеатры областного центра.

ИА «Орелград»


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