Орловщина стала лидером страны по дешевизне дизельного топлива

Наш регион вышел на первое место.

Соответствующее исследование опубликовало агентство «ПромРейтинг». За основу взяли данные Росстата.

Оказалось, что в марте в Орловской области средние цены на дизельное топливо были самыми низкими в стране. Стоимость одного литра составила 58 рублей 31 копейку. По итогам февраля по этому же показателю Орловщина занимала второе место.

Также в список регионов с наиболее дешёвым дизельным топливом вошли Брянская область, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Татарстан.

Впрочем, по ценам не на дизель, а на бензин наш субъект не вошёл даже в первую десятку.

ИА «Орелград»