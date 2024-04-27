Орловщина стала лидером страны по дешевизне дизельного топлива

27.4.2024 | 12:50 Новости, Транспорт

Наш регион вышел на первое место.

Фото: ИА “Орелград”

Соответствующее исследование опубликовало агентство «ПромРейтинг». За основу взяли данные Росстата.

Оказалось, что в марте в Орловской области средние цены на дизельное топливо были самыми низкими в стране. Стоимость одного литра составила 58 рублей 31 копейку. По итогам февраля по этому же показателю Орловщина занимала второе место.

Также в список регионов с наиболее дешёвым дизельным топливом вошли Брянская область, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Татарстан.

Впрочем, по ценам не на дизель, а на бензин наш субъект не вошёл даже в первую десятку.

ИА «Орелград»


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