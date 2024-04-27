Над Орловской областью прошёл дождь с песком

27.4.2024 | 14:40 Новости, Общество

Об этом рассказали очевидцы.

Фото: yandex.ru/pogoda/maps

«Вода с песком во всех стоках», – поделилась жительница Орла в официальной группе Орловского гидрометцентра. Дождь шёл накануне вечером.

Ранее федеральные синоптики предупредили россиян о пыльной буре. Она возникла в результате негативных погодных явлений в Африке. В итоге буря накрыла ряд регионов ЦФО, включая Орловщину, а также Кубань, Придонье и Верхневолжье.

Отметим, что сегодня в Москве усилились дожди. Ожидается, что они будут идти весь день.

В нашем регионе, согласно текущим прогнозам Орловского гидрометцентра, по крайней мере, сегодня и завтра масштабного выпадения осадков не ожидается. Прогнозируются лишь кратковременные дожди – и только на сегодняшнее число.

Согласно «Карте осадков Яндекса», дожди тоже постепенно будут сдвигаться на северо-восток от Орла и столицы, а не в противоположном направлении.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования