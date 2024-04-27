Над Орловской областью прошёл дождь с песком

Об этом рассказали очевидцы.

«Вода с песком во всех стоках», – поделилась жительница Орла в официальной группе Орловского гидрометцентра. Дождь шёл накануне вечером.

Ранее федеральные синоптики предупредили россиян о пыльной буре. Она возникла в результате негативных погодных явлений в Африке. В итоге буря накрыла ряд регионов ЦФО, включая Орловщину, а также Кубань, Придонье и Верхневолжье.

Отметим, что сегодня в Москве усилились дожди. Ожидается, что они будут идти весь день.

В нашем регионе, согласно текущим прогнозам Орловского гидрометцентра, по крайней мере, сегодня и завтра масштабного выпадения осадков не ожидается. Прогнозируются лишь кратковременные дожди – и только на сегодняшнее число.

Согласно «Карте осадков Яндекса», дожди тоже постепенно будут сдвигаться на северо-восток от Орла и столицы, а не в противоположном направлении.

ИА «Орелград»