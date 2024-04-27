Орловские единоросы приостановят членство Козина в партии

Сегодня главу Дмитровского района задержали.

Ему вменяют превышение должностных полномочий.

Как рассказал «Орловским новостям» первый зампред облсовета Михаил Вдовин, сейчас в региональном отделении партии решается вопрос о приостановке членства Козина. «Мне два часа назад позвонили и спросили – Вы «за» или «против». Я сказал, что «за». Потому что это уставная норма», – пояснил депутат.

Решение будет принято сегодня. Если вина главы района не подтвердится, его права как члена «Единой России» полностью восстановят.

Также Вдовин высказался по ситуации с Козиным в целом. «Я с трудом верю в то, что он присвоил финансовые средства себе. Другое дело, может быть, он подписал какие-то акты, недостаточно разобравшись. Но правоохранительные органы разберутся и поставят все точки над i», – отметил первый замспикера облсовета.

ИА «Орелград»