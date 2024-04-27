В Новосильском районе назначен новый прокурор

Должность занял Виктор Лубышев.

Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил его коллективу районной прокуратуры, а также руководителям поднадзорных органов и суда.

Виктор Лубышев родился в 1986 году. Получил высшее юридическое образование.

В органах прокуратуры Лубышев служит в течение 15 лет – на различных ответственных должностях. За этот период он зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным руководителем, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что глава Дмитровского района задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

ИА «Орелград»