В Новосильском районе назначен новый прокурор

Должность занял Виктор Лубышев.
Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил его коллективу районной прокуратуры, а также руководителям поднадзорных органов и суда.
Виктор Лубышев родился в 1986 году. Получил высшее юридическое образование.
В органах прокуратуры Лубышев служит в течение 15 лет – на различных ответственных должностях. За этот период он зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным руководителем, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее стало известно, что глава Дмитровского района задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
ИА «Орелград»