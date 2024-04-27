В Орле подросток застрял в дверях

27.4.2024 | 12:40 Новости, Происшествия

Его освободили только с помощью МЧС.

Фото: УМЧС по Орловской области

Об этом рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Инцидент произошёл на Раздольной улице около 13 часов 30 минут. Подросток засунул палец в петлю навесного замка и не смог вытащить его обратно. Конечность начала опухать.

Спасатели выехали на сигнал и, с помощью специального инструмента, освободили пленника. Медицинская помощь ребёнку не потребовалась.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 15 раз. Интересно, что все случаи пришлись на помощь населению – новых пожаров не произошло.

 ИА «Орелград»


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