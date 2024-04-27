В Орле подросток застрял в дверях

Его освободили только с помощью МЧС.
Об этом рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Инцидент произошёл на Раздольной улице около 13 часов 30 минут. Подросток засунул палец в петлю навесного замка и не смог вытащить его обратно. Конечность начала опухать.
Спасатели выехали на сигнал и, с помощью специального инструмента, освободили пленника. Медицинская помощь ребёнку не потребовалась.
Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 15 раз. Интересно, что все случаи пришлись на помощь населению – новых пожаров не произошло.
ИА «Орелград»