Во Мценске одну яму засыпали, а другую проигнорировали

Об этом сообщили в соцсетях.

Ликвидированная яма находилась на улице Гагарина. Рядом с этим местом располагается здание суда Мценского района (дом №71).

После многочисленных жалоб в соцсетях яму засыпали асфальтогранулятом. Очевидно, это произошло в рамках ямочного ремонта городских дорог, который идёт во Мценске сейчас.

При этом почему-то оказалась проигнорирована другая огромная яма, расположенная всего в нескольких метрах от первой.

Возможно, разгадка кроется в принадлежности территории. Как поясняли в комментариях (к другой записи на эту же тему) представители районной администрации, часть ям и выбоин находится на дворовом проезде здания по Гагарина, 74. Это общее имущество собственников дома. Чтобы включить проезд в план общегородских работ, необходимо как минимум решение собрания жильцов.

ИА «Орелград»