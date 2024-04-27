Во Мценске одну яму засыпали, а другую проигнорировали

Об этом сообщили в соцсетях.
Ликвидированная яма находилась на улице Гагарина. Рядом с этим местом располагается здание суда Мценского района (дом №71).
После многочисленных жалоб в соцсетях яму засыпали асфальтогранулятом. Очевидно, это произошло в рамках ямочного ремонта городских дорог, который идёт во Мценске сейчас.
При этом почему-то оказалась проигнорирована другая огромная яма, расположенная всего в нескольких метрах от первой.
Возможно, разгадка кроется в принадлежности территории. Как поясняли в комментариях (к другой записи на эту же тему) представители районной администрации, часть ям и выбоин находится на дворовом проезде здания по Гагарина, 74. Это общее имущество собственников дома. Чтобы включить проезд в план общегородских работ, необходимо как минимум решение собрания жильцов.
ИА «Орелград»