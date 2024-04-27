Управление МЧС перешло на усиленный режим работы

Причина – майские праздники.

С 27 апреля по 2 мая силы и средства Управления МЧС России по Орловской области будут функционировать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Управления обеспечивают готовность к оперативному реагированию при возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

В области проводится профилактическая работа, направленная на стабилизацию пожарной обстановки. Инспекторы Государственного пожарного надзора и спасательных частей обходят домовладения, вручая хозяевам памятки на соответствующую тематику. Также организуются массовые встречи-сходы с жителями.

В свою очередь, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам патрулируют водные объекты. Эта работа ведётся совместно с полицейскими и спасателями.

ИА «Орелград»