Управление МЧС перешло на усиленный режим работы

27.4.2024 | 17:13 Новости, Происшествия

Причина – майские праздники.

Фото: УМЧС по Орловской области

С 27 апреля по 2 мая силы и средства Управления МЧС России по Орловской области будут функционировать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Управления обеспечивают готовность к оперативному реагированию при возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

В области проводится профилактическая работа, направленная на стабилизацию пожарной обстановки. Инспекторы Государственного пожарного надзора и спасательных частей обходят домовладения, вручая хозяевам памятки на соответствующую тематику. Также организуются массовые встречи-сходы с жителями.

В свою очередь, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам патрулируют водные объекты. Эта работа ведётся совместно с полицейскими и спасателями.

ИА «Орелград»


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