Возбуждено уголовное дело по дороге на Орловских партизан

27.4.2024 | 17:30 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Полиция использовала статью «покушение на мошенничество».

Фото: vestiorel.ru

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в марте этого года на объекте прошла проверка, которая выявила нарушения отдельных строительных норм. В ней участвовали сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона. После этого полиция возбудила дело.

Кроме того, прокуратура официально установила, что ООО «Монолит Строй» не завершило работы в срок, установленный контрактом. В отношении гендиректора организации возбудили административное дело. Сейчас оно находится на рассмотрении (у мирового судьи участка №1 Северного района города Орла).

Ранее орган надзора уже не раз вносил в адрес руководителя ООО «Монолит Строй» представления об устранении нарушений. Подрядчик принял ряд необходимых мер, а двое должностных лиц привлекли к  дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»


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