Возбуждено уголовное дело по дороге на Орловских партизан

Полиция использовала статью «покушение на мошенничество».

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в марте этого года на объекте прошла проверка, которая выявила нарушения отдельных строительных норм. В ней участвовали сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона. После этого полиция возбудила дело.

Кроме того, прокуратура официально установила, что ООО «Монолит Строй» не завершило работы в срок, установленный контрактом. В отношении гендиректора организации возбудили административное дело. Сейчас оно находится на рассмотрении (у мирового судьи участка №1 Северного района города Орла).

Ранее орган надзора уже не раз вносил в адрес руководителя ООО «Монолит Строй» представления об устранении нарушений. Подрядчик принял ряд необходимых мер, а двое должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»