Особый режим введён в «Дворянском гнезде»

Орел может получить на «Дворянке» еще один памятник.

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Иван Алтухов издал приказ «О включении объекта археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области». В перечень включен объект, обладающий историко-культурной ценностью с точки зрения истории и археологии, а именно: «Культурный слой исторической части г. Орла: Дворянское гнездо». Он расположен в центре Орла, в его исторической части, в районе ландшафтного парка «Дворянское гнездо».

Выявленный культурный слой, представляющий интерес для археологов, находится на улице 7 ноября вдоль фасадов зданий от пересечения с улицей Салтыкова-Щедрина до улицы Октябрьской, где в районе дома-музея Николая Лескова охватывает участок, на котором расположен музей. Своим приказом Иван Алтухов также утвердил границы территории выявленного объекта археологического наследия и установил особый режим использования земельных участков, в границах которых он располагается.

Приказ также обязывает принять меры по государственной охране выявленного объекта археологического наследия до принятия решения о включении или отказе во включении его в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Собственникам и пользователям земельных участков, расположенных в границах территории выявленного объекта, будут направлены необходимые уведомления. Особый режим использования участков будет действовать в указанных выше границах.

Он запрещает: проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, по размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д.; вывоз грунта; распахивание плугом; разрушение и изъятие полностью или частично скрытых в земле, а также находящихся на поверхности остатков сооружений (постройки, хозяйственные ямы, погребения, культовые сооружения и иные объекты), предметов материальной культуры без специального разрешения.

Также под запрет попали размещение рекламы, устройство стоянок автотранспорта, любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия на территории памятника или нарушающие его визуальное восприятие. В то же время разрешается: проектирование и проведение охранных мероприятий, в том числе проведение научно-исследовательских археологических работ; установка информационных знаков и указателей; проведение мониторинга; проведение землеустроительных работ; доступ к объекту археологического наследия.

ИА «Орелград»