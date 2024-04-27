В мае подрядчик вернется на Матросова и Полесскую за мусором

Отремонтированы в Орле дворы ушли под снег с недоделками.

«Вывоз строительного мусора и исправление дефектов, допущенных при ремонте «кустов дворов» между улицами Матросова, Полесской планируется выполнить в мае текущего года», – сообщил в ответе на запрос «Орелграда» начальник управления строительства администрации города Никита Митряев.

Напомним, Орел получил подарок в размере 300 млн рублей на ремонт дворов у 39 домов. Чиновники сформировали два больших «куста»: в районе улицы Ленина и по Матросова. Подрядчиком без конкурса определили ООО «РБК Стройинвест». Компания должна была завершить работы до 1 декабря 2023 года. Москвичи ударно работали: уложили асфальт и плитку, установили спортивное и игровое оборудование. Однако до логичного финала дворы на Матросова-Полесской не довели, на Ленина работа тоже как-то оборвалась на мелочах. Не закреплены ограждения у клумб, кусками порезано покрытие на площадках, не вывезены расколотые бордюры и спиленные деревья.

ИА “Орелград”