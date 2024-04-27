В Орле отремонтируют защитные сооружения

Средства на ремонт объектов гражданской обороны выделит область.

Правительство Орловской области утвердило план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры на 2024-2028 годы. Финансирование предусмотрено за счет бюджетов всех уровней. Так, в 2024 году его объем составит 9,54 миллиарда рублей, из которых средства федерального бюджета составят 6,359 миллиарда рублей, средства областного бюджета – 3,107 миллиарда рублей. Остальное добавят в порядке софинансирования муниципальные бюджеты.

План, в частности, предусматривает капитальный ремонт трех защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО). Они расположены в Орле: на улицах Октябрьской, Ломоносова и Садово-Пушкарной. Финансирование ремонта этих объектов возьмет на себя областная казна, из которой планируется выделить 69,938 миллиона рублей. В раздел капитального строительства включена реконструкция объектов аэропортового комплекса Орел «Южный». Работы начались еще в 2022 году, в 2024 году их планируется завершить.

Общий объем финансирования реконструкции аэропорта составляет 1,414 миллиарда рублей, но большая часть средств уже освоена. Поэтому объем финансирования 2024 года составляет 404,04 миллиона рублей. Кроме того, область выделит в ближайшие два года 743,317 миллиона рублей на объекты инженерной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел», созданной на территории Мценского района, и «иные объекты особой экономической зоны».

Ещё 190,431 миллиона рублей будет выделено за казны региона на комплексное развитие территории жилой застройки в Орле – квартала, ограниченном улицами Куйбышева, Цветаева и Наугорским шоссе. А на строительство водопроводных сетей в районе земельных участков, предоставленных многодетным семьям, имеющим трех и более детей (район пригородной деревни Овсянниково) из областного бюджета обещают выделить 35,956 миллиона рублей.

ИА «Орелград»