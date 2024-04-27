Подчищать за «МонолитСтроем» будет муниципальное предприятие

«Спецавтобаза» завершит благоустройство на улице Комсомольской в Орле.

Чиновники с помощью госзакупок не нашли желающих довести до конца ремонт участка от Кромского до Карачевского шоссе. Предложенные 22 млн рублей никого не заинтересовали. С первоначальным же подрядчиком, «МонолитСтроем», контракт расторгнут «по соглашению сторон». Фактически за работы компания получила 313 961 548 рублей 02 копейки, указано в ГИС “Закупки”. Срыв сроков проведения работ стал поводом для обращения прокуратуры в суд. Подрядчику может грозить крупный штраф.

«Благоустройство территории после капремонта автомобильной дороги по улице Комсомольской от Карачевского шоссе до Кромского планируется выполнить силами МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» во втором квартале текущего года», – сообщил в ответе на запрос «Орелграда» начальник управления строительства Никита Митряев.

Не то чтобы подрядчик бросил объект на полпути: организованы чудные парковки, спилена масса деревьев, уложены асфальт на автодорогах и плитка на тротуарах. Но есть провалы покрытия, скапливается вода на отдельных участках, не вывезен строительный мусор и ветки, не закрыты керны, которые отбирали для экспертизы … И классика – закатанный в асфальт люк, возможно, не один.

ИА “Орелград”