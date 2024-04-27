В Орле в аэропорту строят патрульную дорогу

27.4.2024 | 11:21 Новости, Транспорт

Объект обещают сдать вовремя.

Фото: vk.com/orelregion_government

Об этом стало известно во время последнего прямого эфира губернатора Клычкова.

Одна из пользовательниц поинтересовалась в соцсетях тем, как продвигается строительство аэропорта. Ей ответили с официального аккаунта учреждения «Организатор перевозок».

Оказалось, что в настоящее время на объекте не только обустраивают монолитные фундаменты здания аэровокзала, но и строят патрульную дорогу. «Первый этап – реконструкция аэропорта «Южный» – будет выполнен в срок до 31 августа», – заверили в областном казённом учреждении.

Также ранее сообщалось, что в аэропорту ведутся работы по созданию дренажной системы взлётной полосы.

ИА «Орелград»


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