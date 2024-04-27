В Орле в аэропорту строят патрульную дорогу

Объект обещают сдать вовремя.
Об этом стало известно во время последнего прямого эфира губернатора Клычкова.
Одна из пользовательниц поинтересовалась в соцсетях тем, как продвигается строительство аэропорта. Ей ответили с официального аккаунта учреждения «Организатор перевозок».
Оказалось, что в настоящее время на объекте не только обустраивают монолитные фундаменты здания аэровокзала, но и строят патрульную дорогу. «Первый этап – реконструкция аэропорта «Южный» – будет выполнен в срок до 31 августа», – заверили в областном казённом учреждении.
Также ранее сообщалось, что в аэропорту ведутся работы по созданию дренажной системы взлётной полосы.
ИА «Орелград»