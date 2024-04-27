В Орле зарплата за год номинально выросла на 16%

Реальный рост заработка оказался вдвое меньше.

Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате работников организаций Орловской области по итогам февраля 2024 года. Сообщается, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата в указанном месяце составила 48 727 рублей. По сравнению с январем 2024 года она увеличилась на 1 процент, по сравнению с февралем предыдущего года выросла на 16,3 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, тоже увеличилась, но не столь высокими темпами – в феврале 2024 года она выросла по сравнению с февралем 2023 года на 8,2 процента.

Аналитики также изучили доходы орловцев по секторам экономики и составили рейтинг наиболее доходных отраслей. Лидерство на протяжении многих лет удерживают работники финансовой и страховой сферы. В обновленном рейтинге они сохранили за собой первое место, причем уровень их зарплат стремительно подрос и теперь значительно опережает даже ближайших конкурентов. По итогам февраля средняя зарплата страховщиков и финансистов в Орле составила 96 406 рублей.

Далее с огромным отрывом следуют: сфера транспортировки и хранения – 57 396 рублей в месяц, сельское и лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство – 56 033 рубля, обрабатывающие производства – 54 873 рубля, деятельность в области информации и связи – 52 648 рублей, сфера государственного управления – 52 036 рублей, сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром – 51 040 рублей, строительство – 47 598 рублей, оптовая и розничная торговля – 42 760 рублей, образование – 41 026 рублей, сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 40 146 рублей, сферы здравоохранения и социальных услуг – 38 972 рубля.

«По состоянию на конец марта 2024 года по форме №3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил», – сообщили также в Орелстате.

ИА «Орелград»