«Крылья Орла» будут работать по графику

27.4.2024 | 12:27 Новости, Общество

Режим работы фонтана будет меняться.

Фото: Администрация Орла

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фонтан будет функционировать в динамическом режиме со вторника по пятницу с 18 до 23 часов. В выходные и по праздникам он будет работать таким же образом, но уже с полудня до 21 часа и с 22 до 23 часов, а с 21 до 22 часов переключаться в концертный шоу-режим.

Напомним, умный светомузыкальный фонтан «Крылья Орла» открыли в этот четверг. Он является одним из самых больших в стране. Высота струи составляет 130 метров, длина фонтана – 80 метров.

Ожидается, что фонтан будет радовать орловцев весь летний период. Пусконаладочные работы стартуют в скором времени согласно графику.

ИА «Орелград»


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