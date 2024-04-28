Орловцам предложили проголосовать за первомайскую резолюцию

Голосование проводится на официальном сайте 1 Мая.

«Голосуем за первомайскую резолюцию ФНПР!» – с таким призывом к жителям Орловской области обратилась региональная Федерация профсоюзов (ФПОО). Голосование продлится по 3 мая на официальном сайте 1 Мая Федерации независимых профсоюзов России. Как пояснили в Федерации, в этом году первомайская акция проходит под девизом «Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны!». А резолюция будет содержать требования в защиту социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся.

«Достойная зарплата за честный труд, безопасное рабочее место, социальные гарантии – эти традиционные цели профсоюзов сегодня важны как никогда, – говорят в Федерации профсоюзов Орловской области. – Достигнув их, мы, все вместе, построим в нашей стране Справедливую экономику для каждого работающего человека».

Впрочем, в резолюции найдут отражение и другие темы. Напомним, что 2024 год президент Владимир Путин объявил Годом семьи. Профсоюзы тоже традиционно выступают за сохранение и преумножение традиций и семейных ценностей. В резолюции будет поднят вопрос гарантий и льгот «для лиц с семейными обязанностями», который профсоюзы называют для себя приоритетом, особенно сегодня, когда усиленная помощь необходима семьям бойцов СВО.

«Цели профсоюзов важны для всей России. Они обеспечивают социальную стабильность в тылу, когда наши воины на фронте отстаивают независимость страны, – следует из текста резолюции. – В день солидарности трудящихся ФНПР снова заявляет о приверженности принципам социального партнерства, заложенным в Конституции России. Мы способны добиваться мирного разрешения трудовых противоречий в интересах членов профсоюзов».

Первомайские лозунги будут и такими: «Вместе – мы сила! Вместе – мы победим!», «Миру – мир! России – Победу!» и «Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны!».

ИА «Орелград»