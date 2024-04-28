Хорошего семьянина осудили за смертельное ДТП под Орлом

Ближайшие три года мужчина должен провести в местах лишения свободы.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимого, обвиненного в совершении преступления по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Он был признан виновным в совершении ДТП со смертельным исходом и получил за это наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев. Основное наказание он будет отбывать в колонии-поселении.

«Из материалов уголовного дела следует, что вечером 18 сентября 2023 года около 17 часов 30 минут подсудимый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля вместе с супругой и несовершеннолетним ребенком, – рассказали в пресс-службе суда. – Следуя по автодороге, зацепил обочину, его стало раскручивать, в связи с чем произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ, который двигался по встречной полосе движения. Несовершеннолетний пассажир автомобиля получил тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и впоследствии скончался в больнице».

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. При вынесении приговора суд учел целый ряд обстоятельств, а также личность подсудимого. Выяснилось, что у него имеется шестеро детей, в том числе ребенок-инвалид. Свидетели, выступившие на процессе, назвали его хорошим семьянином. Также оказалось, что он является единственным кормильцем – жена не работает, так как занята воспитанием детей.

С другой стороны, совершенное преступление к категории тяжких. За руль подсудимый сел, находясь в нетрезвом виде. Суд пришел к выводу, что достигнуть исправления подсудимый сможет только после реального лишения свободы. Кроме того, изоляция от общества необходима для «предупреждения совершения им новых преступлений». Для этого, кстати, мужчину и лишили временно водительских прав. Отметим, что назначенное наказание – ниже минимального предела, предусмотренного санкцией статьи 264 УК РФ.

«Избирая меру пресечения в виде отбытия наказания в колонии-поселении, суд исходил из обстоятельств совершения неосторожного тяжкого преступления, личности подсудимого. Приговор районного суда в законную силу не вступил», – добавили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»