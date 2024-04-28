Рецидивиста взяли под надзор по решению суда

Решение вынес Новосильский районный суд по иску полиции.

Как сообщили в пресс-службе Новосильского районного суда Орловской области, рассмотрено административное исковое заявление начальника МО МВД РФ «Новосильское». Высокопоставленный полицейский просил установить в отношении ранее судимого местного жителя административный надзор на 3 года и обязать его соблюдать ряд ограничений.

Так, предлагалось запретить мужчине покидать свое место жительства по ночам, с 22 часов вечера до 6 часов утра, выезжать или выходить за пределы Новосильского района без уведомления органа внутренних дел. Кроме того, гражданину придется дважды в месяц приходить в отдел полиции для регистрации.

«В ходе рассмотрения административного дела установлено, что мужчина был ранее осужден, в том числе, за совершение преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, совершенном при рецидиве преступлений, – сообщили в суде. – Отбыв наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, в течение 2023 года он неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, против порядка управления, а также посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, по месту жительства охарактеризован с отрицательной стороны».

Такая характеристика сыграла не в пользу рецидивиста, и суд исковые требования удовлетворил. Он пришел к выводу о наличии оснований для установления административного надзора и вынес такое решение. Под надзор мужчину, как и просила полиция, возьмут на 3 года «для оказания на него профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов». Решение суда в законную силу еще не вступило, бывший заключенный вправе его обжаловать.

ИА «Орелград»