В Орле вспомнят Екатерину Великую

В городе пройдет выставка «Екатерина Великая: эпоха российской истории».

С 29 апреля по 13 мая 2024 года в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать выставка «Екатерина Великая: эпоха российской истории». Как пояснили организаторы, она будет посвящена 295-летию со дня рождения российской императрицы Екатерины II (1729-1796), которая правила Российский империей более трех с половиной десятилетий. Она считалась и до сих пор считается одним из самых сильных, влиятельных и успешных монархов Европы своего времени.

«Период ее правления назван «золотым веком» Российской империи – временем масштабных реформ и крупных военных побед, – напоминают в «Бунинке». – Императрица сумела существенно расширить границы России, присоединив Крым, Причерноморье и восточную часть Речи Посполитой. При ней было образовано 29 губерний и основано 144 города».

Имя императрицы связано и с Орлом. Так, в статье сотрудника облархива Ларисы Кондаковой рассказывается о том, что Екатерина Алексеевна посетила Орел во время своего полугодового путешествия в Крым, предпринятого в начале января 1787 года с целью «осмотра разных российских губерний»1. Остановка в Орле произошла по возвращении с южного полуострова в Петербург. Однако в дореволюционных источниках имеются расхождения в датах пребывания императрицы в Орле: в одних указано 16-18 июня, в других – 17-18-е июня.

«Подготовка к приезду императрицы, как того требовалось, началась загодя, – следует из научной статьи. – Еще в марте 1786 года орловский и курский генерал-губернатор Франц Николаевич Кличка распорядился привести орловские дороги «в наилучшее состояние», мосты и гати исправить, а для удобства проезда императорского кортежа «на горах и на буграх» снять столько земли, «сколько потребно будет для выгодного проезда».

Тогда же Кличкой было дано указание придать Орлу «благообразный вид», подготовить обывательские дома для свиты императрицы, на курской и мценской дорогах соорудить триумфальные ворота, а на границах Орловского наместничества установить пирамиды. К проведению благоустройственных работ в Орле привлекли уездных землемеров. Возвращаясь к выставке в «Бунинке», добавим, что на ней будут представлены издания, демонстрирующие достижения и особенности правления Екатерины II, а также затрагивающие исторические события, связанные с ее правлением, опубликованные в журналах: «Родина», «Историк», «Свой», «Военно-исторический журнал» и др.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»