Четверть орловцев управляют своими домами самостоятельно

29.4.2024 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Непосредственное управление выбрано собственниками помещений в 1137 многоквартирных домах.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Правительство Орловской области в лице профильного департамента оценило рынок управления выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (МКД). Из отчета следует, что общий объем жилищного фонда в Орловской области составляет 4626 многоквартирных домов. Деятельность по управлению МКД в Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года осуществляли 140 управляющих организаций, имеющих действующую лицензию.

Из них 10 лицензий было выдано департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области в 2023 году. Наибольшую долю на этом рынке – 71 процента, или 3283 дома, занимают  негосударственные управляющие организации. Лишь и 3 процента, или 145 домов, приходятся на долю муниципальных унитарных предприятий, созданных органами местного самоуправления. Непосредственное управление выбрано собственниками помещений в 1137 многоквартирных домах, что составляет 25 процентов общего объема жилищного фонда Орловской области.

На долю управления многоквартирными домами посредством создания товариществ собственников жилья (ТСЖ) приходится 1 процент, или 36 домов, от общего объема жилищного фонда. Таким образом, по состоянию на 1 января 2024 года указанный товарный рынок  преимущественно представлен негосударственными управляющими организациями, действующими на основании лицензии. Проблемы с их привлечением на рынок отсутствуют, отмечают областные власти.

ИА «Орелград»


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