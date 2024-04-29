Четверть орловцев управляют своими домами самостоятельно

Непосредственное управление выбрано собственниками помещений в 1137 многоквартирных домах.

Правительство Орловской области в лице профильного департамента оценило рынок управления выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (МКД). Из отчета следует, что общий объем жилищного фонда в Орловской области составляет 4626 многоквартирных домов. Деятельность по управлению МКД в Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года осуществляли 140 управляющих организаций, имеющих действующую лицензию.

Из них 10 лицензий было выдано департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области в 2023 году. Наибольшую долю на этом рынке – 71 процента, или 3283 дома, занимают негосударственные управляющие организации. Лишь и 3 процента, или 145 домов, приходятся на долю муниципальных унитарных предприятий, созданных органами местного самоуправления. Непосредственное управление выбрано собственниками помещений в 1137 многоквартирных домах, что составляет 25 процентов общего объема жилищного фонда Орловской области.

На долю управления многоквартирными домами посредством создания товариществ собственников жилья (ТСЖ) приходится 1 процент, или 36 домов, от общего объема жилищного фонда. Таким образом, по состоянию на 1 января 2024 года указанный товарный рынок преимущественно представлен негосударственными управляющими организациями, действующими на основании лицензии. Проблемы с их привлечением на рынок отсутствуют, отмечают областные власти.

ИА «Орелград»