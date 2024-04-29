Мценская КСП вскрыла нарушения на 28 миллионов рублей

Аудиторы отчитались о своей работе за прошлый год.

В 2023 году Контрольно-счетной палатой города Мценска было проверено 35 объектов в рамках 43 мероприятий, из которых 11 были контрольными и 32 – экспертно-аналитическими. Об этом говорится в отчете КСП о деятельности в минувшем году, представленном в горсовете. Из 35 объектов, охваченных контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями, 7 являются органами местного самоуправления, 26 – бюджетными учреждениями, 2 – муниципальными унитарными предприятиями.

Итоги проверок свидетельствуют о том, что при использовании средств бюджета города и муниципальной собственности в основном соблюдались требования действующего бюджетного законодательства и подзаконных актов, принятых для его реализации. Объем средств, охваченных проверками, составил 1,141 миллиарда рублей. Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила 28,044 миллиона рублей. Всего за год было выявлено 787 нарушений, в том числе 195 при формировании и исполнении бюджета на общую сумму 525,4 тысячи рублей.

При ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской и финансовой отчетности было вскрыто 56 нарушений на 818,6 тысячи рублей; в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью – четыре нарушения на 609,5 тысячи рублей; при осуществлении муниципальных закупок и закупок муниципальными унитарными предприятиями – 211 нарушений на 26,084 миллиона рублей. Также было вскрыто 321 так называемое иное нарушение на общую сумму 6,5 тысячи рублей.

«Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений приходится на нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок муниципальными унитарными предприятиями – 93 процента от общего объема, – сообщается в отчете КСП. – Нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской и финансовой отчетности – 2,9 процента».

Аудиторы отмечают, что при формировании и исполнении бюджетов допускались нарушения порядка разработки и реализации муниципальных программ и порядка применения бюджетной классификации РФ. При закупках допускались нарушения размещения информации в реестре контрактов и условий обеспечения исполнения контрактов. Неэффективно велась претензионная работа, нарушались сроки оплаты, были зафиксированы нарушения при изменении существенных условий контракта.

«Для принятия мер по устранению выявленных нарушений при использовании муниципальных финансовых ресурсов и муниципальной собственности, а также их неэффективного использования, а также по привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях, по итогам проведенных мероприятий, КСП города Мценска должностным лицам проверяемых органов и организаций направлено 11 представлений», – следует из отчета.

ИА «Орелград»