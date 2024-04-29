В Ливнах на 12% сократились доходы

Администрация города отчиталась об исполнении бюджета.

В Ливнах администрация города утвердила отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2024 года. Документ опубликован на сайте муниципалитета, следующим шагом станет его рассмотрение в горсовете народных депутатов. Также отчет изучила Контрольно-счетная палата города Ливны, которые вынесла свое заключение. В текущем году изменения в бюджет вносились только один раз: доходы и расходы были увеличены на 8,8 миллиона рублей.

В результате внесенных изменений основные параметры бюджета города Ливны на 2024 год составили: по доходам – 1,583 миллиарда рублей, по расходам – 1,638 миллиарда. Дефицит составляет 54,932 миллиона рублей. Согласно отчету исполнение бюджета за первый квартал по доходам составило 301,01 миллиона рублей, или 19 процентов от годового плана. По сравнению с первым кварталом 2023 года доходы сократились на 41,756 миллиона рублей, или на 12,2 процента.

Наибольшую долю в доходах составили безвозмездные поступления, которых было получено в сумме 201,332 миллиона рублей, или 18,3 процента от годовых назначений. Налоговых и неналоговых доходов поступило 99,686 миллиона рублей, или 20,6 процента к годовому плану. Общее снижение доходной части связано с тем, что сумма безвозмедных поступлений по сравнению с прошлым годом снизилась на 24 процента. А вот сумма собственных доходов увеличилась на 28,1 процента.

Что касается расходной части, то за первые три месяца текущего года ливенские власти потратили 305,071 миллиона рублей, или 18,6 процента от утвержденного годового плана. В целом расходная часть увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 6,725 миллиона рублей, или на 2,3 процента. В своем заключении КСП отмечает, что на реализацию национальных проектов было направлено 3,29 миллиона рублей, а 85,5 процента расходов бюджета города на сумму 257,204 миллиона рублей было произведено в рамках реализации 20 муниципальных программ.

ИА «Орелград»