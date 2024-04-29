Под Орлом малый бизнес поддержали без единой копейки

В Ливенском районе не нашлось желающих получить казенные субсидии.

Администрация Ливенского района утвердила сводный доклад о реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года. Всего в районе реализовывалось 15 муниципальных программ, включенных в соответствующий перечень. На них было израсходовано 695,073 миллиона рублей, из которых 242,526 миллиона рублей – средства бюджета Ливенского района, 408,342 миллиона рублей – средства областного бюджета, 43,668 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 536,4 тысячи рублей – внебюджетные средства.

Однако ни рубля не было потрачено на муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе». Как следует из отчета, финансирование данной программы в 2023 году не производилось в связи с признанием несостоявшимся конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения субсидии из бюджета района. Деньги предлагались бизнесу на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, однако конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок.

Проведенные в рамках указанной программы мероприятия были «бесплатными». Из отчета следует, например, что в ее рамках было «обеспечено функционирование на официальном сайте администрации Ливенского района информационного раздела, ориентированного на субъекты малого и среднего предпринимательства». Кроме того, было «осуществлено своевременное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о всевозможных мероприятиях, конкурсах, а также предусмотренных мерах поддержки».

В целом авторы доклада пришли к выводу о том, что реализация мероприятий муниципальных программ в 2023 году позволила эффективно решать проблемы в различных сферах экономики района: в образовании, культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве, спорте, молодежной политике и в других сферах. Кроме того, она оказала заметное позитивное влияние на качество жизни местного населения.

ИА «Орелград»