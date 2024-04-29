МонотитСтрой получил контракт на ремонт улицы Зеленина

Его со скандальным подрядчиком заключила Спецавтобаза по санитарной очистке Орла.

Судя по данным ГИС «Закупки», на участие в электронном аукционе подано три заявки. С минимальным отрывом победило ООО «МонолитСтрой». Контракт размещен 26 апреля. Его цена – 11 522 287 рублей 84 копейки. Окончание выполнения работ – до 15 мая 2024 года.

МонолитСтрой хорошо известен горожанам по ремонту улицы Орловских партизан, который ведется со смещением сроков и протестами жителей. Также компания в 2023 году занималась капремонтом Комсомольской улицы, от Караческого до Кромского шоссе. Она получила более 300 млн рублей, но в полном объеме работы не завершены. Контракт расторгнут по соглашению сторон. По инициативе прокуратуры в суд передано дело о бездействии подрядчика, не уложившегося в срок.

ИА “Орелград”