В Ливенском районе подсчитали бюджетные долги

Объём муниципального долга составляет почти 6 процентов от доходов казны.

Итоги реализации долговой политики подвели власти Ливенского района. Из отчета местной администрации следует, что по итогам исполнения бюджета ограничения по уровню дефицита, параметров предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, были соблюдены. В соответствии с приказом департамента финансов Орловской области Ливенский район отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

По состоянию на 1 января 2023 года объем муниципального долга составлял 10 миллионов рублей, или 5,7 процента от налоговых и неналоговых доходов бюджета Ливенского района (без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц). Огласили чиновники и результаты реализации долговой политики за 2022 год: расходы на обслуживание муниципального долга составили 9 178 рублей, долговые обязательства были исполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основными факторами, определяющими характер и направления долговой политики, в Ливенском районе признали макроэкономические условия. По мнению местных властей, влияние рисков ухудшения внешней экономической ситуации может привести к ухудшению динамики макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции и снижению темпов экономического роста и доходов. Все это может негативно отразиться на «возможности осуществления муниципальных заимствований в необходимых объемах и на приемлемых условиях».

Важное значение имеет и уровень муниципального долга. «При реализации долговой политики необходимо стремиться к тому, чтобы объем накопленного долга, динамика изменения его объема и структуры способствовали повышению уровня кредитоспособности муниципального образования», – говорится в отчете. Кроме того, местные чиновники опасаются и изменений, внесенных в действующие законодательные акты, в частности, пересмотра установленных пороговых значений и изменений правил классификации и муниципальных образований по группам долговой устойчивости.

ИА «Орелград»