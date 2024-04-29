В Ливенском районе подсчитали бюджетные долги

29.4.2024 | 9:00 Новости, Экономика

Объём муниципального долга составляет почти 6 процентов от доходов казны.

Фото: ИА «Орелград»

Итоги реализации долговой политики подвели власти Ливенского района. Из отчета местной администрации следует, что по итогам исполнения бюджета ограничения по уровню дефицита, параметров предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, были соблюдены. В соответствии с приказом департамента финансов Орловской области Ливенский район отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

По состоянию на 1 января 2023 года объем муниципального долга составлял 10 миллионов рублей, или 5,7 процента от налоговых и неналоговых доходов бюджета Ливенского района (без учета  безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц). Огласили чиновники и результаты реализации долговой политики за 2022 год: расходы на обслуживание муниципального долга составили 9 178 рублей, долговые обязательства были исполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основными факторами, определяющими характер и направления долговой политики, в Ливенском районе признали  макроэкономические условия. По мнению местных властей, влияние рисков ухудшения внешней экономической ситуации может привести к ухудшению динамики макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции и снижению темпов экономического роста и доходов. Все это может  негативно отразиться на «возможности осуществления муниципальных заимствований в необходимых объемах и на приемлемых условиях».

Важное значение имеет и уровень муниципального долга. «При реализации долговой политики необходимо стремиться к тому, чтобы объем накопленного долга, динамика изменения его объема и структуры способствовали повышению уровня кредитоспособности муниципального образования», – говорится в отчете. Кроме того, местные чиновники опасаются и изменений, внесенных в действующие законодательные акты, в частности, пересмотра установленных пороговых значений и изменений  правил классификации и муниципальных образований по группам долговой устойчивости.

ИА «Орелград»


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