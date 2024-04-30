Имущество Мценска не привлекло покупателей

30.4.2024 | 10:00 Важное, Новости, Экономика

Во Мценске план приватизации выполнили всего на 14 процентов.

Мценск. Фото: yandex.ru/maps / Дмитрий К.

Администрация города Мценска представила отчет о результатах приватизации муниципального имущества. Так, на 2023 год он предусматривал выручку от реализации объектов в сумме 17,964 миллиона рублей. Однако в реальности в бюджет города поступило всего 2,503 миллиона рублей, то есть годовой план был выполнен лишь на 13,94 процента. Из отчета следует, что в течение 2023 года управлением по муниципальному имуществу Мценска было организовано 19 торгов в электронной форме: 17 аукционов и две продажи посредством публичного предложения.

В прогнозный план приватизации на 2023 год было включено три лота, два из которых не удалось продать: объект незавершенного строительства по улице Машиностроителей и встроенное помещение по улице Ленина. Они не были проданы в связи с отсутствием заявок. Третий лот представлял собой здание на улице Мира площадью 223 квадратных метров с земельным участком площадью 347 квадратных метров. Данный объект был продан посредством публичного предложения за 1,972 миллиона рублей.

Кроме этого, в течение 2023 года продолжали реализовываться объекты, включенные в план приватизации 2022 года, но не реализованные тогда в связи с отсутствием заявок. Впрочем, и в прошлом году торги проходили не особенно успешно. Сообщается, что они объявлялись 7 раз, но в пяти случаях торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. Один раз на выставленное на продажу имущество поступило две заявки, но претенденты не внесли задаток в указанный срок, поэтому торги были признаны несостоявшимися. Один лот, а именно помещение площадью 79,8 квадратных метров на улице Машиностроителей, был продан посредством публичного предложения за 531,66 тысячи рублей.

ИА «Орелград»


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