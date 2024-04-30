Орловским семьям с детьми обещают благополучие

В регионе утвержден целевой план мероприятий.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. Действие документа рассчитано на период до 2027 года. Одним из его разделов гарантируется благополучие семей с детьми. Цели этого проекта: обеспечение материального и семейного благополучия, а также снижение негативного влияния бедности на качество жизни детей.

Задачи правительство региона поставило такие: снижение числа малообеспеченных семей; повышение доступности мер социальной поддержки; улучшение жилищных условий семей с детьми, в том числе многодетных семей и семей с детьми-инвалидами; формирование культуры семьи с детьми как базовой общественной ценности; формирование ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи.

Планом предусмотрено создание единой комплексной системы поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание правовых, организационных, кадровых, социальных условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и организации индивидуального сопровождения. Целевым показателем является увеличение размер выплаты семьям с детьми, у которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Орловской области. Кроме того, к 2027 году 75 процентов орловских семей с детьми должны получать меры социальной поддержки на детей на основании только заявления, то есть без истребования чиновниками у них дополнительных документов.

Кроме того, правительственным постановлением запланировано увеличение доля семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию, и сокращение очереди многодетных семей на предоставление земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. Судя по документу, в 2024 году должны быть окончательно определены механизмы поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Также власти региона взяли курс на разработку и внедрение типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства. В целом в Орловской области должно быть снижено количество отказов несовершеннолетних матерей от новорожденных детей. Для решения этой задачи планируется создать условия для получения образования и трудоустройства несовершеннолетних матерей, повышения качества их жизни.

ИА «Орелград»