В Орле за год вскрыли нарушений на 5 миллиардов рублей

Отчет о своей работе в 2023 году представила городская КСП.

Контрольно-счетная палата города Орла представила отчет о своей деятельности в 2023 году. В плановом режиме за это время было проведено 168 мероприятий, в том числе 21 контрольное и 147 экспертно-аналитических мероприятий. По различным вопросам было проверено 19 объектов, в том числе семь структурных подразделений администрации города Орла, три органа власти, семь муниципальных учреждений, одно муниципальное предприятие и одно акционерное общество. Некоторые из них проверялись неоднократно.

Общий объем средств, охваченных проверками в 2023 году, составил 17,344 миллиарда рублей, в том числе бюджетных – 16,69 миллиарда рублей. Было выявлено 396 нарушений норм действующего законодательства, в том числе муниципальных правовых актов. В денежном эквиваленте объем выявленных финансовых нарушений составил 5,168 миллиарда рублей, или 29,8 процента от общего объема проверенных средств. По сравнению с 2022 годом объем выявленных финансовых нарушений вырос на 17,4 процента. Аудиторы объясняют это ростом числа нарушений при формировании и исполнении бюджета, что «обусловлено существенным недостатком средств городского бюджета».

«В ходе проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлены множественные нарушения и недостатки, которые связаны с нарушениями бюджетного законодательства, законодательства об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, о бухгалтерском учёте и других нормативных правовых актов при расходовании средств бюджета и использовании муниципального имущества города Орла, – говорится в отчете.

В течение прошлого года Контрольно-счетная палата города Орла не раз направляла в Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Орловской области информацию о выявленных признаках нарушения законов о закупках товаров, работ и услуг отдельными юридическими лицами. По таким информациям в 2023 году Орловским УФАС было возбуждено пять дел об административных правонарушениях.

ИА «Орелград»