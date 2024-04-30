Орловец нашел способ узаконить перестройку

О праве собственности на самовольную постройку мужчина заявил в суде.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел иск местного жителя о признании права собственности на самовольную постройку. Как пояснили в пресс-службе суда, в собственности гражданина на территории Кромского района имеется нежилое помещение, расположенное на принадлежащем ему же земельном участке. Суд сделал соответствующие запросы и установил, что за гражданином действительно зарегистрировано право собственности на нежилое помещение общей площадью 76,2 квадратных метра.

Не так давно мужчина решил не просто отремонтировать сооружение, но и «улучшить его эксплуатационные характеристики». Проще говоря, мужчина фактически реконструировал сооружение, после чего площадь последнего увеличилась до 112 квадратных метров. Разрешения на проведение реконструкции мужчине никто не давал. Чтобы узаконить «перестройку» и сохранить результаты реконструкции, гражданин обратился в суд.

«Суд установил, что, согласно заключению специалиста, техническое состояние несущих строительных конструкций пристройки реконструированного помещения оценивается как работоспособное, – рассказали в пресс-службе суда. – Сохранение и эксплуатация возведенной пристройки оценивается как работоспособное и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Ресурсоснабжающие организации подтвердили, что спорное помещение не находится в охранной зоне сетей электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения».

Суд пришел к выводу о том, что препятствий для использования самовольной постройки в данном случае не имеется. Поскольку никто возражений не представил, исковые требования были удовлетворены. Суд признал право собственности истца на вышеуказанный объект недвижимого имущества, а также фактически узаконил его в нынешней площади. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»