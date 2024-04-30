Места для выгула животных узаконили в Мценске

Соответствующее постановление приняла администрация города.

Постановление «Об определении мест, предназначенных для выгула домашних животных на территории города Мценска» приняла местная мэрия. Документ принят в целях исполнения постановления правительства региона от 14.02.2024 года №100 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории Орловской области».

Согласно этому документу, свободный выгул собак на территориях населенных пунктов допускается исключительно в местах, определенных решением органов местного самоуправления. При этом домашнее животное должно постоянно находиться под контролем владельца, который обязан обеспечить безопасность граждан, других животных и сохранность имущества.

Администрация Мценска определила следующие места для выгула домашних животных: территория вдоль берега реки Зуши, ниже спортивной площадки в микрорайоне Коммаш; территория вдоль берега реки Зуши в конце улицы Советской; территория между улицей Машиностроителей и улицей Ленина (незастроенная территория); территория на выезде из города в сторону Москвы (левая сторона); территория в Микрорайоне I – вдоль берега реки Зуша, между улицей Тургенева и улицей Семашко.

Согласно постановлению правительства региона, запрещается выгул собак гражданами, находящимися в состоянии наркотического, алкогольного или иного токсического опьянения, а также людьми, признанными недееспособными. Документом запрещено натравливание животного на человека или иное животное. Также запрещается выгул потенциально опасных собак и собак, высота в холке которых составляет более 35 сантиметров, детьми, не достигшими возраста 14 лет.

ИА «Орелград»