В Ливенском районе оценили прошедшую зиму

Одновременно с этим стартовала подготовка к новой зиме.

Власти Ливенского района оценили итоги прошедшего отопительного сезона и тут же начали подготовку к новой зиме. Как следует из постановления властей, в целом отопительный сезон 2023-2024 годов прошел в штатном режиме, без срывов и аварий. В соответствии с утвержденными планами-графиками, с мая по октябрь 2023 года во всех сельских поселениях были проведены необходимые мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства и социальной сферы к зиме.

«За указанный период были подготовлены к работе 105 котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы, в том числе 5 квартальных, 7,41 километра тепловых сетей, водопроводные и канализационные сети, – сообщают районные власти. – Были сформированы запасы материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса района».

Значительный объем работ, как отмечают в муниципалитете, был проведен по подготовке к отопительному сезону жилищного фонда. В многоквартирных жилых домах был выполнен «необходимый объем ремонтно-профилактических работ». Попутно власти приступили к созданию «необходимых условий устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса района к работе в период отопительного сезона 2024-2025 годов».

Так, главам администраций сельских поселений Ливенского района рекомендовано в ближайшее время утвердить составы и положения о межведомственных комиссиях по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях. Руководителям коммунальных предприятий поручено до 15 мая разработать планы-графики подготовки объектов, предусмотрев на данные цели необходимые средства и источники финансирования.

Приоритетное финансирование будет направлено на подготовку к зиме предприятий жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы. Также власти района велели «принять меры, обеспечивающие полный расчет за потребленные энергоресурсы и погашение образовавшейся задолженности». Кроме того, в муниципалитете планируют создать финансовые и материальные резервы для оперативного исправления неисправностей в предстоящий отопительный сезон.

ИА «Орелград»