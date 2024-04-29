«Бунинка» откроет выставку в честь Дня Победы

Она пройдет под названием «Этот день мы приближали, как могли».

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина организует выставку «Этот день мы приближали, как могли», посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она пройдет с 30 апреля по 28 мая 2024 года в зале периодики. Это будет лишь одно из мероприятий обширной праздничной программы, которую подготовили для орловцев сотрудники учреждения к 9 Мая.

На выставке будут представлены материалы обо всех ключевых этапах Великой Отечественной войны, изданные в таких известных и авторитетных журналах, как «Родина», «Российская Федерация сегодня», «Огонек», «Военно-исторический журнал», «Наш современник» и др. На их страницах, как говорят организаторы мероприятия, развернулось широкое полотно героических, трагических, личных, семейных моментов, легших в основание той дороги, которая привела наш народ к Великой Победе.

«Много событий той войны до конца не изучены, некоторые подвергаются переосмыслению – уточнили в библиотеке, напомнив, что уже 79 лет отделяет нас от победной весны 1945 года, но для России и россиян нет более светлого, святого и торжественного праздника. – Новые дискуссионные материалы, а также биографии и оценка деятельности политиков и военачальников той поры будут интересны всем категориям посетителей».

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война, которая затронула все семьи, всех людей Советского Союза. Весь народ единым фронтом встал на защиту Родины. И сегодня, в крайне сложных геополитических условиях, День Победы по-прежнему напоминает всему миру о том, что именно наша страна, именно наша армия, именно наш народ нанесли нацизму сокрушительный удар.

«Победа в Великой Отечественной войне – это символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашей Родины. Это наша бесценная история, каждая страница которой наполнена страданиями и болью, борьбой и Великой Победой, – говорят в «Бунинке». – Все меньше и меньше остается живых свидетелей той кровопролитной, жестокой войны. Мы обязаны бережно хранить события тех лет, передавая их из поколения в поколение».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»