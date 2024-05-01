В Орловской области появится новый пляж

Его оборудуют в Колпнянском районе.

Пляж разместится в районном центре на территории бывшего стадиона «Озерки». Об этом сообщает районная администрация.

Сейчас объект готовят к купальному сезону. Водолазы уже обследовали дно акватории и убедились, что оно соответствует необходимым требованиям. Также до начала купаний санитарную зону обработают от клещей и грызунов.

Окончательное решение об открытии пляжа примет Управление Роспотребнадзора. Для этого специалисты возьмут пробы воды и песка.

Ранее сообщалось, что число пляжей на Орловщине этим летом останется прежним.

ИА «Орелград»