В Орловской области появится новый пляж

Его оборудуют в Колпнянском районе.
Пляж разместится в районном центре на территории бывшего стадиона «Озерки». Об этом сообщает районная администрация.
Сейчас объект готовят к купальному сезону. Водолазы уже обследовали дно акватории и убедились, что оно соответствует необходимым требованиям. Также до начала купаний санитарную зону обработают от клещей и грызунов.
Окончательное решение об открытии пляжа примет Управление Роспотребнадзора. Для этого специалисты возьмут пробы воды и песка.
Ранее сообщалось, что число пляжей на Орловщине этим летом останется прежним.
ИА «Орелград»