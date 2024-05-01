Орловские храмы готовят к Пасхе

Главные торжества пройдут в Богоявленском соборе.

Об этом рассказали в Орловской митрополии.

В этом году православные христиане отметят Пасху 5 мая, в ближайшее воскресенье. Сейчас в церквях идёт генеральная уборка. Священнослужители стремятся завершить эти работы до завтрашнего дня, на который приходится Чистый четверг.

В этом году в Орле центром пасхальных торжеств станет Богоявленский собор. Праздничное богослужение начнётся 4 мая в 23:30. Его возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Ранее стало известно, что в Орле открылся новый православный храм.

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ИА «Орелград»