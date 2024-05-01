В Орле пустили в дело новую сцену горпарка

1.5.2024 | 17:50 Новости, Строительство

Её площадь увеличилась до примерно 100 квадратов.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня в парке открыли новый 201-й сезон. Одновременно мероприятие приурочили и к Празднику Весны и Труда.

Новую главную сцену достраивали ещё в апреле. Старую эстраду разобрали полностью. Рабочие залили новый фундамент.

После реконструкции сцена оказалась развёрнута на 45 градусов – «лицом» к поющему фонтану. Кроме того, площадь «зеркала» эстрады выросла до примерно 100 квадратных метров.

Главная сцена горпарка – это полностью новая крытая конструкция с помещениями, внутри которых можно хранить инструменты или инвентарь. Амфитеатр вмещает 160 зрителей.

Напомним, подрядчика для обустройства «площадки №1» нашли только с третьей попытки. Горпарк дважды заключал и дважды расторгал контракты с подрядчиками на выполнение данных работ. В итоге сцену капитально обновила «Торгово-Строительная Компания «Альянс»».

ИА «Орелград»


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