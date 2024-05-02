Для храма в честь Князя Владимира изменят правила застройки

Приказ о подготовке правок издало управление градостроительства Орловской области.

Планируется внесение изменений в Правила землепользования и застройки Корсунского сельского поселения Верховского района в целях строительства храма в честь святого Князя Владимира на земельном участке с кадастровым номером 57:19:0380101:204. Градостроительный регламент территориальной зоны С5.2 (зона сельскохозяйственных угодий) дополнят условно разрешенными видами использования «осуществление религиозных обрядов»,

«религиозное управление и образование» (код 3.7.1, код 3.7.2).

На сайте Корсунская-пустынь.рф сообщается, что место под строительство собора выбрали в 2017 году. Далее работали над устройством котлована и заливкой плиты. В 2020 году начали возводить фундамент и цокольный этаж. Собор в честь святого великого равноапостольного князя Владимира должен стать главной святыней мужского монастыря.

«Как организм не может существовать без сердца, так и монастырь не может существовать без храма», – подчеркивают на сайте.

ИА “Орелград”