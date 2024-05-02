Авилон получил право развивать территорию на «Наугорке»

Планируется жилая застройка в «старой» части Советского района Орла.

Опубликованы результаты конкурса, который проводила администрация города. Чиновники проводили отбор на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицей Цветаева, Наугорским шоссе и гаражным кооперативом. Всего на конкурс было подано три заявки: ООО “Специализированный застройщик “ИНМЭЖСТРОЙ”, ООО “Специализированный застройщик СТС 57”, ООО “Авилон”. Последняя компания признана победителем. Заявленный объем финансирования работ – 3,6 млрд рублей. Цена за право заключения договора – 12,3 тысячи рублей.

На территории КРТ площадью 2,61 га возможно возведение более 23,4 тыс. кв. м жилья. Соотношение жилых и коммерческих помещений должно быть 90% на 10%, указано в проекте договора. Сейчас на территории расположены 10 аварийных малоэтажных домов, хозпостройки.

Проекты планировки и межевания должны быть подготовлены в течение полугода с даты вступления договора в законную силу. Застройщик должен расселить дома №9 по Наугоркому шоссе и №3 по улице Плещеевская не позднее 30 декабря 2029 года. Срок действия договора о КРТ— до 7 декабря 2033 года.

По данным kartoteka.ru, ООО “Авилон” (ИНН 5753054300) зарегистрировано в Орле в 2010 году. Генеральный директор – Парфененков Дмитрий. Учредитель – Парфененкова Вера. Компания строила в Орловской области различные социальные объекты, реализовывала госконтракты по капремонту, работала на субподряде у известных застройщиков.

Напомним, на противоположной стороне Наугорского шоссе уже реализуется подобный договор. Комплексно развивает застроенную территорию в районе улиц Цветаева и Грановского ООО «СЗ СМУ №2» . Это первый опыт Орла и связан с рядом проблем.

ИА “Орелград”