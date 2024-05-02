Частная медицина на Орловщине становится активнее

Уже сотни частных организаций оказывают орловцам медицинскую помощь.

Рынок медицинских услуг Орловской области представлен на сегодняшний день 527 юридическими лицами, осуществляющими деятельность на 1386 обособленных объектах. Из них 230 юридических лиц (952 объекта) имеют государственную форму собственности (43,6 процента) и 297 юридических лиц (434 объекта) – частную форму собственности (56,4 процента). Такие данные приводит правительство региона в отчетном докладе о состоянии конкуренции в регионе.

В документе отмечено, что в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области (в том числе территориальной программе ОМС) в 2023 году участвовали 77 медицинских организаций. Из них 56 организаций являются государственными и 21 – частными. Стоит отметить и то, что по состоянию на 1 января 2024 года лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения в регионе имели 159 юридических лиц, работающих на 933 обособленных объектах.

Из них 50 юридических лиц (508 объектов) – организации государственной формы собственности (31,4 процента) – бюджетные учреждения здравоохранения, муниципальные унитарные предприятия и др. Оставшиеся 109 юридических лиц (407объектов) – частной формы собственности (68,6 процента), то есть это общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, индивидуальные предприниматели и др.

Напомним, что в регионе работает подведомственная департаменту здравоохранения аптечная сеть ГУП «Орелфармация». На территории Орловской области она представлена 31 аптеками готовых лекарственных форм и аптечными пунктами. «Орелфармация» ориентирована на выполнение социальной нагрузки по обеспечению льготников лекарствами, а также по обеспечению наркотическими средствами и психотропными веществами граждан с редкими болезнями, лечение которых является очень дорогим. Отметим, что частный бизнес на эту территорию пока не заходит.

В целом, по данным правительства, для обеспечения льготных категорий орловцев лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отпуск обеспечен в 46 обособленных подразделениях организаций государственных форм собственности, в том числе в 20 подразделениях в Орле и 26 – в районных центрах области. На территории Орловской области предельные размеры оптовых и розничных надбавок на лекарства регламентированы приказом департамента по тарифам, они составляют, в зависимости от отпускной цены, от 10 до 20 процентов.

ИА «Орелград»