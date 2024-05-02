Орловца лишили водительских прав на 4 года, 8 месяцев и 4 дня

При вынесении приговора суд учел неоднократное управление транспортом в состоянии опьянения.

Вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда города Орла в отношении местного жителя, которого можно назвать «профессиональным пьяным водителем». Дело в том, что в 2021 году он дважды представал перед судом по обвинению в повторном пьяном вождении. В феврале 2021 года он был приговорен к обязательным работам на срок 280 часов с лишением прав на 2 года. В сентябре 2021-го за аналогичное преступление получил 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Срок лишения прав тогда был продлен до 2 лет 11 месяцев.

Как следует из материалов дела, в июле 2023 года около 17 часов мужчина вновь сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. С его слов, он знал и прекрасно понимал, что лишен прав. Тем не менее, он продолжал пользоваться своим автомобилем, так как надеялся, что его никто не заметит и не остановит. Однако в тот день пьяный водитель устроил ДТП – двигаясь по переулку Привокзальному, он не справился с управлением. В результате его автомобиль касательно задел кузов иномарки, водитель которой тут же вызвал сотрудников ГИБДД.

Пьяный водитель с места ДТП не скрылся, дождался полицию и тут же признался в том, что нетрезв. Он прошел освидетельствование на месте при помощи специального прибора. Результаты подтвердили состояние алкогольного опьянения. Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, но отказался от дачи показаний в соответствии с положениями статьи 51 Конституции РФ. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года 8 месяцев и 4 дня.

ИА «Орелград»