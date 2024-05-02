В Ливнах узаконят парковку в парке и отдадут льготникам землю под МКД

Управление градостроительства Орловской области поручило изменить Генплан и ПЗЗ.

Приказ от 19 апреля «О подготовке проектов внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа «Город Ливны» опубликован на сайте правительства региона. Он принят в целях оформления собственниками прав на полученные ранее земельные участки, предоставления наделов льготникам под строительство домов и расширения парковки для нужд предприятия АО «Промприбор». Главный архитектор региона Вячеслав Миронов приказал бюджетному учреждению «Орелархплан» подготовить и предоставить проекты, касающиеся ряда территорий.

В Генплане планируется изменение границ функциональных зон общественной и жилой в границах территории, расположенной по ул. Чернавская, 5-9.

Также ждут изменения границы функциональной жилой зоны и рекреационной зоны на территории, ограниченной улицами 1-я Пушкарная, ул. Николая Данилевского и полосой отвода автомобильной дороги «Орел-Тамбов». Там планируется индивидуальное жилищное строительство. (Правда, Яндекс.Карты и чиновники разошлись во мнениях: поисковик указывает название улицы – 1-я Пушкарская).

Планируется изменить границы рекреационной функциональной зоны на производственную для участка с кадастровым номером 57:26:0010408:641 (ул. Индустриальная, земельный участок 1 ж).

По этим же землям параллельно необходимы корректировки Правил землепользования и застройки городского округа. На Чернавской общественно-деловая зона (ОД) сменится на зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-1). На «Пушкарке» зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) сменится на зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-1). На Индустриальной планируется изменение границ территориальной зоны зеленых насаждений специального назначения (Р-2) на зону производственных и коммунальных объектов III-IV класса опасности (П).

Работу необходимо выполнить до 16 декабря 2024 года.

ИА “Орелград”