Почти все районы Орловщины приняли программы здоровья

Областные власти оценили реализацию мероприятий профилактической направленности.

В Орловской области 22 из 24 муниципальных образований, а также города Орел и Ливны приняли муниципальные программы общественного здоровья. Информация об этом содержится в паспорте новой региональной программы повышения качества жизни. В документе говорится, что в регионе активно проводится работа профилактической направленности: читаются лекции в образовательных учреждениях, в том числе по видеосвязи, проводятся обучающие семинары для работников образования, здравоохранения и социальной защиты

«Как показывает линия тренда, количество граждан, привлеченных к мероприятиям профилактической направленности, находится на стабильном уровне и имеет тенденцию к повышению, – следует из документа. – Снижение количества проводимых мероприятий и, соответственно, численности привлеченных к ним граждан в 2019-2020 годах было связано с ограничительными мероприятиями по новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Центром общественного здоровья и медицинской профилактики созданы информационные каналы в социальных сетях. На их страницах, а также на сайтах медицинских учреждений публикуются статьи по пропаганде здорового образа жизни и по профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Во всех школах и детсадах имеются планы по организации мероприятий, обучающих здоровому образу жизни в течение года. Как правило, они приурочены к Всемирным дням: Дню отказа от курения, Дню матери, Дню семьи, Дню здоровья, Дню защиты детей, Дню психического здоровья и др. В сельских домах культуры также проводятся мероприятия, направленные на профилактику и укрепление общественного здоровья.

Всего такой профилактической работой за 2023 год в Орловской области было охвачено 28 865 человек, большая часть из которых школьники (11 050 человек) и студенты (техникумов – 9125 человек, вузов – 5540 человек). Кроме того, в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни за год приняли участие 1175 родителей школьников и дошколят, 250 медицинских работников, 1200 работников администраций и сферы образования, 525 работников предприятий и осужденных. В настоящее время профилактическая работа продолжается.

ИА «Орелград»