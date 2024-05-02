Орловцам могут возместить расходы на физкультуру

Получить налоговый вычет можно в упрощенном порядке.

Как сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области, в первом квартале 2024 года жители региона в упрощенном порядке получили около 3000 имущественных и инвестиционных вычетов, что почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Орловцы вправе рассчитывать на вычеты в сумме фактических расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке, право на которые возникло у них с 1 января 2020 года, в сокращенные сроки без направления налоговикам декларации и подтверждающих документов. Кроме того, по расходам, понесенным с 1 января 2024 года, орловцы могут также получать в упрощенном порядке наиболее востребованные социальные вычеты НДФЛ: за лечение, физкультурные услуги, обучение, страхование жизни и др.

«Упрощенный порядок имущественных и инвестиционных вычетов стал доступен для граждан с 2021 года, а с начала 2024 года появилась возможность получения в бездекларационном порядке социальных налоговых вычетов, – говорят в областной налоговой службе. – Упрощенные вычеты предоставляются налогоплательщикам в проактивном режиме через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого не нужно заполнять налоговую декларацию и прикладывать подтверждающие документы», – пояснили в ведомстве.

Налоговики сами проверят поступившую информацию и сформируют предзаполненное заявление, доступное в личном кабинете налогоплательщика. Его останется только подписать, указав реквизиты банковского счета, на который и будет переведена сумма налогового вычета. Информацию, подтверждающую право на социальный налоговый вычет, налоговики получат от образовательных, медицинских и физкультурно-спортивных организаций, а также от индивидуальных предпринимателей, оказывающих соответствующие услуги. Рассматривается заявление в течение месяца.

«Стоит отметить, что предзаполненные заявления по социальным вычетам будут впервые сформированы в 2025 году по расходам 2024 года. То есть, если расходы на обучение были в 2024 году, то в 2025 году будет возможно оформить вычет в упрощённом порядке, а вот если оплата обучения прошла в 2023 году, то вычет можно оформить только в обычном порядке, заполнив налоговую декларацию», – подытожили в УФНС.

ИА «Орелград»