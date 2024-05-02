В Орле послушают песни и стихи участников СВО

Патриотическую акцию в Орле проведут в преддверии Дня Победы.

В Орле стартует патриотическая акция «Россия – страна Героев», посвященная музыкально-поэтическому творчеству участников специальной военной операции. Ее организатором является Орловский областной центр народного творчества. Акция пройдет в рамках проекта «Молодежный этно-марафон «Сильна традицией Россия» 8 мая в 15:30 часов на центральной сцене городского парка культуры и отдыха.

«Прими участие в акции! Поддержи наших Героев! Приди и исполни песню, прочитай стихотворение написанное участниками СВО, – призывает Орловский областной центр народного творчества. – Чтобы стать участником акции, необходимо позвонить по номеру телефона: (4862) 77-14-62, и оставить заявку на участие».

В Центре также рассказали, что молодежный этно-марафон «Сильна традицией Россия» представляет собой комплекс этнокультурных и патриотических событий, способствующих приобщению творческой молодежи к народной культуре, традиционным семейным ценностям, популяризации и актуализации песенных, инструментальных, танцевальных традиций, обрядового и игрового фольклора.

Патриотическая акция «Россия – страна Героев», посвященная музыкально-поэтическому творчеству участников СВО, является лишь одним из его мероприятий. В программу также включены: онлайн-акция «Сарафан-косоворотка», которая объединит мастеров народного костюма; фольклорно-театрализованное представление «Зеленые Святки», которое пройдет в день Святой Троицы; этно-фест «Живая связь времен» и этно-дефиле в народных костюмах; творческий десант «Тепло родного очага»; этно-мастерская «Древо жизни», которая будет работать в День семьи, любви и верности.

Также в рамках марафона планируется провести класс-концерты «Владимирские рожечники» и «Московский народный хор», празднично-обрядовое действо «Собиратели сокровищ народных». Последнее будет приурочено к 85-летнему юбилею Орловского областного центра народного творчества. Проект реализуется с использованием гранта, представленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

«Проект продемонстрирует понимание и знание традиций, наполнит их новым смыслом. Народная культура может быть современной, интересной и востребованной, создавая основу для дальнейшего изучения и сохранения традиций в современном обществе», – говорят в Центре.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»